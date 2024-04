L' Eredità | per favore andate a casa | esplode la rivolta dopo questa domanda

(Di domenica 14 aprile 2024) È stata Zaneta la campionessa della puntata de L'andata in ondasera su Rai 1. Procedendo con ordine, però, al Triello si sono qualificati Serena, Zaneta e Raffaele, proprio come le due sere precedenti. L'accesso ai Cento secondi invece se lo sono guadagnati Zaneta e Serena. A spuntarla però è stata la prima, che è arrivata alla Ghigliottina con ben 190mila euro. I termini a sua disposizione erano spiaggia, davanti, forza, linea, Carlo. Mentre la cifra finale è scesa poi a 23.750 eurotre dimezzamenti. La campionessa ha provato a indovinare la soluzione con la parola ULTIMA. Che però era la risposta sbagliata, quella corretta era invece VITA. A colpire i telespettatori è stata soprattutto unadei Cento Secondi su Petrarca, a cui le due concorrenti in gioco non hanno saputo ...

