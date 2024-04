L’energia di Baby Gang | il girl power di Gaia e tanti | tantissimi ritorni | le nostre recensioni delle uscite della settimana

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 14 aprile 2024) Altra intensadidiscografiche, a partire da due grandi album: quello degli Ex-Otago e quello dei Tre Allegri Ragazzi Morti, non ve li perdete. Michele Bravi poi ci accarezza con la delicatezza che noi tutti gli riconosciamo e i Materazi Future Club ci esaltano con la loro ironia esplosiva e centrata. Sezione singoli: Piero Pelù torna in formissima, Neffa e Fabri Fibra ci regalano uno dei migliori brani rap degli ultimi decenni, bene anchecon Blanco e Marracash, un altro pianeta Bruno Belissimo con Alan Sorrenti, una bomba i Queen of Saba. Andrebbe bene anche il brano di 3D, se non ci fosse Achille Lauro ad appiattire il tutto. E a proposito di bocciature, male Il Ghost, un fuoco d’artificio senza botti e senza luci il disco dei Disco Club Paradiso. Chicca...