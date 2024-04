L’eliminazione di Sinner e Djokovic | e se | come un tempo | nel tennis non ci fossero le teste di serie?

(Di domenica 14 aprile 2024) Il Mille (tanti sono i punti in classifica attribuiti al vincitore)tico di Monte Carlo volge al termine. Nell’atto conclusivo che si gioca nel pomeriggio non si affronteranno,voleva il pronostico eprogrammato, Novake Jannik, i due più forti e quotatiti al m

Jannik Sinner scenderà in campo nel pomeriggio per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo , ma la strada che si prospetta dinanzi all’altoatesino perde uno dei possibili spauracchi ... (oasport)

Il clamoroso errore arbitrale che ha penalizzato Sinner contro Tsitsipas. La reazione di Jannik - Jannik Sinner non giocherà la finale del Masters 1000 di Montecarlo. Per il secondo anno consecutivo la sua avventura finisce in semifinale ...tennisfever

Sinner incredulo: escluso anche dall’ATP, è arrivata la mazzata organizzativa | Punito per il suo comportamento - L’esclusione arriva all’improvviso, per Sinner una doccia gelata, il suo torneo finisce qua, il comportamento scorretto è stato punito Sinner ancora in corso per la conquista del Masters 1000 di ...dotsport

Sinner ko, la finale è Tsitsipas-Ruud (Bertolucci, Crivelli, Azzolini, Strocchi, Vitali) - Sinner è stato a un passo dalla vittoria e forse avrebbe potuto raggiungerla nonostante l`errore subito, ma purtroppo i crampi e i problemi fisici lo hanno costretto alla resa. Ha dovuto rinunciare in ...ubitennis