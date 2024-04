Lecce Empoli | la decisiva normalità di Falcone

(Di domenica 14 aprile 2024), voti e pagelle di alcuni dei protagonisti della sfida lato giallorosso:e Gendrey Due giornali sportivi diversi, due giocatori che tra i vincitori dinon mettono d’accordo i giudizi con una differenza sostanziale di un voto. E se in un caso la valutazione è comunque positiva, in un altro si balla

Lecce-Empoli , partita della trentaduesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il VIDEO con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del ... (inter-news)

Le due squadre che hanno segnato meno in questo campionato (Empoli 25 reti, Lecce 26) stavano per terminare il loro confronto della trentaduesima giornata, inevitabilmente verrebbe da dire, sullo ... (noinotizie)

Lecce, le piccole magie del calcio - Visualizzazioni: 161 Il Lecce vince nel finale contro l’Empoli e potrebbe aver dato una sterzata decisiva alla corsa salvezza. Il gol di Sansone al 90' porta il Lecce a 32 punti, a +6 dal Frosinone te ...calciostyle

Lotta salvezza, contro il Sassuolo il Milan 2. Il Lecce alla finestra guarda e spera - Dopo la vittoria sull’Empoli in un match importantissimo per la lotta salvezza nella Serie A del campionato di calcio stagione 2023-2024, il Lecce di Gotti adesso deve guardare in casa altrui e ...leccenews24

Gotti ha già superato D’Aversa - Il tecnico veneto ci ha messo appena quattro giornate per eguagliare un dato della precedente gestione tecnica.calciolecce