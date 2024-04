Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di domenica 14 aprile

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 aprile 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di142024. Ariete, giorno adatto per sospendere la solita vita quotidiana e meditare sulle cose che sono importanti per la vostra felicità: amore, famiglia, maternità, paternità, amicizie. Come risulta chiaro dalle nostre, consideriamo ottimo questo mese per la vostra attività presente e futura, addirittura splendida la vita sentimentale. Ma anche in un periodo così ricco di fermenti, arriva qualche Luna che stanca e innervosisce. Oggi è in Cancro, non litigate. Toro Quando il Toro è sereno, è capace di tutto.la Luna, che per ...