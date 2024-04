Le Sacre scritture? C’è un lato queer Il volto di Dio come “drag queen“

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Ha l’apparenza di una pubblicazione stravagante l’uscita anche in italiano del commentario alla Bibbia in versione(bizzarra, per intendersi). Se nell’immaginario collettivo ancora esiste qualcosa di allineato e puntuale, è proprio il messaggio delle: Dio e Satana, maschio e femmina, inferno e paradiso, il Bene contro il Male. Facile. L’impostazione binaria fa nuotare a pelo d’acqua, al riparo da dubbi. Ma, se s’inizia a scavare, col rigore del metodo storico critico, nella profondità di testi scritti migliaia di anni fa, si scopre la porosità dei racconti biblici. Bibbia, a cura dei teologi americani protestanti Mona West e Robert E. Shore-Goss, accompagna i lettori nella comprensione di vicende e personaggi biblici non ordinari: da una coppia anomala – entrambi figli dello stesso padre – ...