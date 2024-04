Le reazioni Biden rientra a Washington | pronti a tutto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) di Luca Bolognini Qualche ora prima che i droni decollassero dall’Iran per colpire Israele, Joeaveva già deciso di annullare la breve vacanza nel Delaware per tornare a. Il presidente americano ha deciso di riunirsi, nella tarda notte italiana, con il team della sicurezza nazionale per capire come rispondere all’attacco di Teheran. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin, il segretario di Stato Antony Blinken, il presidente dei capi di stato maggiore congiunti, il generale Charles Q. Brown, il direttore della Cia, William Burns, la direttrice della National intellegence, Avril Haines, e il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, sono stati convocati per partecipare all’incontro nella Situation Room della Casa Bianca. Nel frattempo, il capo del comando centrale degli Stati Uniti, generale Erik Kurilla, che era stato in ...