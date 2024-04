Le notizie sportive del giorno | domenica 14 aprile 2024 | ecco tutto quello che è successo

(Di domenica 14 aprile 2024) Tutte ledi oggi,13, per restare costantemente informati suche succede nel mondo dello sport: così facendo, potrete seguire passo dopo passo tutti gli avvenimenti di oggi nel mondo dello sport in tempo reale e con aggiornamenti puntuali. Si tratta del nostro rapido contenitore dellelive, all’interno del quale troverete le informazioni sugli spunti principali di giornata, riportati in modo completo e aggiornato dalla redazione di Sportface, come fosse un telegiornale online per tutti gli utenti sportivi che cercano di informarsi su quanto accaduto nel mondo dello sport quest’oggi, grazie ai nostri link in costante aggiornamento. Dalla mattina alla sera, un giro virtuale sul panorama sportivo: cronache,, ...

A Montecarlo la finale che non ti aspetti: tris di Tsitsipas o primo 1000 per Ruud Quote e pronostico - Analisi, quote e pronostico di Ruud-Tsitsipas, finale del Masters 1000 di Montecarlo a cui i due arrivano dopo aver battuto Djokovic e Sinner.gazzetta

Taremi decisivo! Torna a segnare e salva il Porto dall’ennesima sconfitta - Taremi torna a segnare con la maglia del Porto salvando di fatto la squadra allenata da Sergio Conceicao dalla terza sconfitta consecutiva. L’Inter osserva con soddisfazione. RITORNO AL GOL – Mehdi Ta ...informazione

Atp Monte-Carlo, i risultati di oggi: Djokovic eliminato in semifinale da Ruud - Novak Djokovic manca ancora una volta una finale in questo 2024: a Monte-Carlo il n°1 del mondo viene battuto in tre set da Casper Ruud. Sarà dunque il norvegese a giocarsi il titolo domenica contro ...sport.sky