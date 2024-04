Le giacche contro la violenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) "Ho cominciato a occuparmi di donne edi genere diversi anni fa – ha spiegato Claudia Rordorf, autrice delle diecisul tema del rispetto – cominciando dapprima con figure in terracotta, poi body painting, per approdare, finalmente, alledipinte. Penso che l’arte debba essere diffusa nella vita quotidiana. Ecco perché ho scelto un capo di abbigliamento che utilizziamo ogni giorno, come veicolo delle molteplici emozioni che abitano il cuore di Vittoria. Ho chiamato così il personaggio rappresentato, per creare un’icona vincente che supera pregiudizi e ostacoli. “Rispetta“ è scritto in lettere separate, perché il rispetto si crea lavorando spalla a spalla, ma uniti verso obiettivi comuni".