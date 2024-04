Le frenate di Juve | Atalanta e Bologna hanno aperto una porta al Napoli per la Champions Teotino

(Di domenica 14 aprile 2024) Negli studi di Sky si commentano gli ultimi risultati della 32esima giornata di Serie A. Siantus chepareggiato 0-0, un’enorme opportunità per ilche sogna un posto ine alle 12:30 sfida in casa il Frosinone. Gli interventi del giornalista Gianfrancoe di Marco Bucciantini.: «Solo la Roma viene da una serie positiva» Le parole dia Sky: «Frenata, non solo ilche pareggia due partite sulla carta abbordabili. Anche lantus, l’che viene dalla sconfitta a Cagliari. Solo la Roma viene da una serie positiva. Questeclamorosamente...

Cairo rammaricato: «Nella riprese meritavamo tanto. Avete visto Buongiorno su Vlahovic» - Urbano Cairo, presidente del Torino, rammaricato per il pareggio nel derby contro la Juventus: il suo commento Urbano Cairo ha così commentato il pareggio tra il suo Torino e la Juventus. Le dichiaraz ...juventusnews24

Udine e martello - Serve capire che cosa è successo a Lecce più che a Milano per non sbagliare atteggiamento e riprendere la corsa verso il quarto posto (Bologna e Juve frenano). In campo alle 18. Daje!insideroma

Frena la Juventus, il Bologna rimane a guardare: occasione per il Milan - La Juventus, infatti, ancora una volta ha dimostrato di essere in grande difficoltà, soprattutto in fase realizzativa dove a tentennare è stato Vlahovic. - Pubblicità - Se il pareggio della Vecchia ...footballnews24