Le due anime del gelsomino | nota star dei profumi di primavera

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 14 aprile 2024) Non c’è alcun dubbio: idonna alsono tra i più multi-sfaccettati e trasversali di tutti perché svelano duecontrapposte. Le note dinei nuovidonnaestate 2024 portano, infatti, con sé la freschezza del Mediterraneo ma anche l’opulenza tipica delle terre d’Oriente. Del resto, questa pianta rampicante, arbustiva e piena di piccoli fiori bianchi (di cui ne esistono ben 200 specie), è originaria della Cina, dell’India e dell’Iran ma viene ormai coltivata in tutto il mondo e, in particolare in Calabria. Non stupisce che il profumo disia uno dei più utilizzati per le moderne fragranze fiorite donna. Fa ...