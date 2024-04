Le Consentement | un film disturbante ma necessario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Le, ‘il Consenso’, è unimportante,.Vanessa Filho, ex fanciulla prodigio del cinema francese, lo ha realizzato a partire dal libro autobiografico di un’altra Vanessa, la Springore, pubblicato nel 2020 (dal titolo simile, Le Permettement). E’ unimportante perché affronta il tema della pedofilia, del soggiogamento, della disperazione che questo può arrecare. E’perché i fatti sono veri e raccontano di una ragazzina di quattordici anni in balia di uno scrittore cinquantenne, tanto famoso quanto disgustoso.perché rivela nel modo più crudo possibile il ‘consenso’ che circonda questa impari unione tra un uomo adulto schiavo del proprio demone ma tanto compiaciuto da esso da scriverne in tutti i propri ...