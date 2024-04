L' attacco partito dall' Iran? No | ecco i 4 Stati complici da dove è arrivato l' inferno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) L'lo aveva annunciato: "Vendicheremo l'di Damasco da parte di Israele contro i Guardiani della Rivoluzione". E dopo 48 ore di ansia e di attesa con le veline dei servizi Usa che annunciavano imminenti attacchi da Teheranche alle 22.00 ora Italiana del 13 aprile, le voci e le indiscrezioni si sono trasformate in una terribile realtà. Lo Stato ebraico è stato attaccato con il lancio di decine di droni da parte di Teheran. Ma in questo contesto va sottolineato un aspetto che solo in apparenza può apparire come secondario. L'non è stato sferrato solo. Teheran ha lanciato la sua offensiva sfruttando postazioni di Yemen, Iraq, Libano e Siria. Inoltre ha chiesto e ottenuto la chiusura dello spazio aereo di questo quattro Paesi per evitare la risposta di ...