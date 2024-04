L’attacco iraniano contro Israele è stato respinto | dice l’esercito israeliano

(Di domenica 14 aprile 2024) L’Iran ha esortato domenicaa non reagire militarmente a un attacco senza precedenti, presentato da Teheran come una risposta giustificata a un attacco che ha distrutto il suo consolato… Leggi

La Presidenza Italia na del G7 ha convoca to per il primo pomeriggio di oggi una videoconferenza a livello leader, per discutere dell’ Attacco iraniano contro Israele . Lo si apprende da fonti di ... (secoloditalia)

L'Iran ha scelto dal 1979 non solo la via della teocrazia, ma anche quella dello Stato-caserma. Una potente catena di comando, un esercito gigante e l'industria nazionale delle armi sono alla base ... (ilgiornale)

La Giordania ha intercettato alcuni ' oggetti volanti ' entrati nel suo spazio aereo la scorsa notte per garantire la sicurezza dei cittadini. E' quanto si legge in un comunicato del governo di Amman , ... (quotidiano)

Giampiero Massolo: "Iran debole. Una reazione eccessiva di Israele porterebbe a un conflitto mondiale" - Così l'ambasciatore Giampiero Massolo, già segretario generale della Farnesina, all'Adnkronos. "L'Iran con l'attacco di ieri ha puntato più sulla visibilità che sull'efficacia", prosegue Massolo. "Una ...huffingtonpost

Fontana: faccio appello alla responsabilità e alla prudenza per la pace in Medio oriente - Milano, 14 apr. (askanews) – “Non possiamo che iniziare con una riflessione perché questa notte è stata una notte difficile, e mai come in questo momento si è portati a fare un appello alla responsabi ...askanews

Israele-Iran, Pedde (Igs): “La guerra è nelle mani di Netanyahu” - Un raid, questo del primo aprile scorso, nel quale sono stati uccisi anche due generali dei Corpi delle guardie della rivoluzione dell’Iran. “Ci sono alcune premesse da fare” dice Pedde: “In primo ...dire