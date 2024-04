L’attacco iraniano contro Israele è stato respinto | dice l’esercito israeliano

(Di domenica 14 aprile 2024) L’Iran ha esortato domenicaa non reagire militarmente a un attacco senza precedenti, presentato da Teheran come una risposta giustificata a un attacco che ha distrutto il suo consolato… Leggi

MILANO (ITALPRESS) – “Ritengo improbabile che Israele si fermi, viste le proporzioni dell'attacco iraniano , come non si è fermato di fronte alle nostre richieste di una tregua a Gaza, per ... (liberoquotidiano)

Apertura positiva per le Borse europee nonostante attacco Iran - Prysmian ha stipulato un accordo di fusione in base al quale acquisirà Encore Wire per 290 dollari per azione, un premio di circa il 20% rispetto alla media ponderata a 30 giorni Le borse dell’Europa ...informazione

Germania: von Notz (Verdi), chiudere il Centro islamico di Amburgo, legato all'Iran - Il Centro islamico di Amburgo (Izh), legato all'Iran, deve essere oggetto di divieto e chiuso. È la richiesta avanzata da Konstantin ...agenzianova

Iran-Israele. Bertolotti: “Punto di non ritorno diplomatico e militare” - Dopo l'attacco diretto dell'Iran contro Israele cosa accadràcorrierecesenate