L' attacco fallito e vincente dell' Iran che non diventerà al momento una Terza Guerra Mondiale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 14 aprile 2024) È stata una notte di alta tensione in cui non solo in Italia ma in tutto il globo, da oriente ad occidente, sono state pronunciate parole terribili:. All’alba però la situazione pare molto differente e porta ad una lettura diversa’accaduto. L’, atteso,ad Israele è stata un fallimento ma al tempo stesso un successo. Il fallimento è quello militare. Il 99% dei droni e dei missili lanciati da Teheran sono stati intercettati e gli obiettivi colpiti sono per lo più militari e tra l’altro colpiti in modo lieve. Anche dal punto di vista medico sanitario il fatto che ci sia solo un ferito, una bambina, beh, dà l’idea di come il sistema di difesa Iron Dome ed il lavoro dei caccia occidentali alzatisi in volo per colpire i mezzi ...