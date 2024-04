L’attacco di Teheran? È solo propaganda Serve a mantenere gli equilibri interni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Roma, 14 aprile 2024 – Che tipo di attacco è stato quello dell’Iran? È statodimostrativo? "Penso che sia stata – è la valutazione di Mahmoud Amiry Moghaddam, fondatore di “Iran Human Rights” – un’operazione principalmente ad uso interno. Il regime la doveva ai suoi sostenitori. Si definisce una superpotenza del Medio Oriente, ma dopo quello che è successo a Damasco sentiva che era necessario fare qualcosa. Per la Repubblica Islamica dell’Iran c’è unprincipio davvero importante: non vuole mettere a rischio la sua esistenza". A tutti i costi? "Volevadare una dimostrazione di potere, ma senza creare un’escalation eccessiva che potesse portare a una guerra di massima intensità. Resta la. Pensi che i Pasdaran hanno fatto circolare il video di un incendio di qualche anno fa in Texas e hanno ...