L’attacco dell’Iran sui giornali del mondo Tehran Times | “Il prossimo step sarà più feroce”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Roma, 14 aprile 2024 –a Israele sue siti di tutto il. La notizia occupa poche pagine sui quotidiani di carta in Italia, visto che l’iniziativa di Teheran è partita ieri sera, e le redazioni hanno fatto in tempo solo a raccogliere pochi dettagli prima di andare in stampa. Per non parlare deiisraeliani e arabi che hanno chiuso le edizioni molto prima dell’offensiva. Diverso il caso dell’America: causa fuso orario sulle testate statunitensi in edicola si trovano sicuramente più approfondimenti. Storia a parte sono le pagine online, che dedicano uno spazio crescente al nuovo fronte mediorientale, con aggiornamenti live non stop. La maggior parte delle testate internazionali nei loro titoli si limitano alla cronaca del, mentre i ...