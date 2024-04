L’attacco a Israele potrebbe innescare l’implosione del regime iraniano

(Di domenica 14 aprile 2024) I Pasdaran, i Guardiani della Rivoluzione, si sono imposti sulla vecchia guardia iraniana e hanno deciso di scatenare la guerra contro. Due erano le ipotesi militari per rispondere al grave colpo subito daldi Teheran con il bombardamento israeliano dell’ambasciata iraniana di Damasco e l’uccisione del generale dei Pasdaran Reza Zahedi. La prima, sostenuta dalla cosiddetta «prima generazione», più prudente, più politica, prevedeva una risposta militare puramente dimostrativa, di scena, limitata al solo lancio di centinaia di droni dall’Iran coordinato con quello di razzi e missili da Libano Siria e Yemen. I droni sono lenti, impiegano sei-nove ore per coprire i più di mille chilometri tra Iran ee i razzi e i missili lanciati dai proxy sono facilmente intercettabili. Dunque, nessun pericolo per ...

