L’assessore del Comune di Roma Eugenio Patanè eletto presidente del network “Impacts”

(Di domenica 14 aprile 2024) A conclusione dei lavori della Conferenza annuale di ‘’ di Madrid,alla Mobilità diCapitaleè statodelper gli anni 2024-2025. Lo rende noto il Campidoglio., spiega la nota, è undi capitali europee e di grandi aree metropolitane che mira allo scambio di informazioni, best practice, esperienze sulla mobilità urbana e le politiche dei trasporti. A oggi ne fanno parte 15 città europee Amsterdam, Barcellona, Berlino, Dublino, Goteborg, Amburgo, Lisbona, Leopoli, Madrid, Parigi,, Tallinn, Vienna, Zurigo. Questo comporterà che nell’aprile del 2025 la Capitale ospiterà, in occasione dei lavori della Conferenza Annuale di ...

Tavullia scende in campo la lista civica ? Insieme per Tavullia ? in vista delle prossime elezioni amministrative dell?8 e 9 giugno. Il candida to sindaco è Patrizio Federici ,... (corriereadriatico)

Anticipo d'estate da tutto esaurito nelle spiagge liguri - "Le prospettive per il 2024 sono molto positive - aggiunge l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori - e suggeriscono il superamento dell'eccezionale afflusso turistico del 2023, durante il ...ansa

Parco della Rimembranza, al via l'iter per la riapertura - Partita la conferenza dei servizi a Terracina per la messa in sicurezza dell'area che porterà all'agibilità di via San Francesco ...latinatoday

Il Friuli Venezia Giulia a Vinitaly con più di 100 cantine e quasi 500 etichette - L'assessore regionale ha ringraziato i produttori che hanno scelto di essere presenti nella collettiva ma anche tutti coloro che, a vario titolo, hanno garantito l'organizzazione della manifestazione ...udinetoday