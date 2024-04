(Di domenica 14 aprile 2024) Simoneha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell'Inter in casa colper 2-2.

Lapadula tocca col braccio e Viola fa gol, Inzaghi: “Sulla seconda rete del Cagliari c’è poco da dire” - Il gol del 2-2 del Cagliari contro l'Inter era probabilmente da annullare perché l'assist di Lapadula per Viola è di gomito e quello dell'attaccante peruviano è un fallo di mano punibile. Sarebbe ...fanpage

Inter-Cagliari 2-2, tocco di Lapadula: il gol di Viola da annullare VIDEO - Si è concluso con un pareggio per 2-2 la partita tra Inter e Cagliari, valida per la 32ª giornata di Serie A. Una partita finita tra le polemiche, soprattutto da parte dei tifosi interisti che sul gol ...footballnews24

Il Cagliari non si arrende e ferma l'Inter sul 2-2 - Poi, al 19', lungo lancio per Luvumbo che tocca per Shomurodov, rasoterra violento e Sommer ... Un rimpallo sul gomito di Lapadula smarca il neo entrato Viola che gela il Meazza. Poco dopo ancora ...sport.tiscali