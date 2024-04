L’antirazzismo è un terrorismo letterario

(Di domenica 14 aprile 2024) «In un mondo dai valori interamente rovesciati e in cui la parola vietata di ‘razza’ diventa l’ossessiva metafora della donna, dell’omosessuale, dell’obeso, del ‘giovane’, dell’animale ecc., gli antirazzisti si dedicano, in nome del Diritto, a ciò in cui si sono distinti i razzisti più violenti: linciaggio mediatico, condanna giudiziaria, distruzione dell’uomo libero.» Questa frase, tratta dal libro di Richard Milletcome terrore, appena pubblicato da Liberilibri in una nuova edizione, rivela ancora tutta la sua drammatica attualità. Millet denuncia in questo pamphlet l’attuale antirazzismo come nuova ideologia internazionale, il cui obiettivo è imporre una visione del mondo che demolisca le identità dei popoli, per sostituirle con una non-identità globale. Sostenuta dai gruppi di potere dominanti, dei quali fa parte anche la ...

Mo: Renzi, 'bene g7 ma il problema è terrorismo islamico' - Ma il vero tema non è il G7 oggi, il vero problema è il pericolo del terrorismo islamico, che è la più grande minaccia oggi per il mondo". Così Matteo Renzi a Sky Tg24. "Occorre una discussione un po' ...lanuovasardegna

terrorismo, Tajani: “In Italia no rischi imminenti ma mai abbassare guardia” - “Il governo ha provveduto a tutelare, controllare e proteggere tutti i siti a rischio. Come sapete l’ambasciata di Israele in Italia è stata chiusa per decisione del governo israeliano proprio per ...lapresse

L’antirazzismo come terrore letterario - Questa frase, tratta dal libro di Richard Millet L’antirazzismo come terrore letterario, pubblicato da Liberilibri nel 2016 e riproposto in una nuova edizione in uscita in tutte le librerie, rivela ...opinione