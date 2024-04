L' antifascista Mira e il declino dei premi letterari

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Valentinaè nata nel 1991, l'anno della fine dell'U, del primo telefono cellulare e della vittoria alo Strega di Paolo Volponi con "Lastrada per Roma". Volponi era molto di sinistra ma soprattutto un grande scrittore, ingiustamente dimenticato. A ripercorrere la storia del più importanteo italiano, feudo della sinistra in quanto specchio fedele della nostra editoria, si assiste a una progressiva perdita di qualità. In particolare, le ultime edizioni hanno presentato eato libri niente affatto memorabili, poco venduti, poco letti, che non hanno lasciato alcun segno mentre un tempo neanche troppo lontano la vittoria spostava migliaia di copie. Il romanzo è in crisi?