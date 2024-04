Lambrate | riapre l’edicola La salvezza dai cittadini | | Nella città iperconnessa torniamo alla lettura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) di Marianna Vazzana L’ex chiosco è pulito e tinteggiato di fresco. Mancano ancora i giornali, le riviste e i libri ma arriveranno presto. "Entro fine aprile". L’annuncio è arrivato ieri in occasione dell’evento del “Sabato di“ che anima il quartiere a est di Milano con postazioni di artisti e realtà della zona. Gli occhi degli abitanti si illuminano, a vedere che "finalmente"prende vita. Si è presentato proprio ieri il nuovo “aedicolante“ di via Conte Rosso. Non è un errore, la “a“ iniziale: è un richiamo al latino eadicula. Chi è? Alessandro Ghidini, 28 anni, ex libraio, che è stato scelto per gestire il servizio. Il chiosco, chiuso dall’ex titolare un anno fa, era rimasto abbandonato ma avrà una nuova vita grazie a un gruppo dicon un sogno ambizioso: rendere questo luogo un avamposto culturale. ...