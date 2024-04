Lacruz | sulle crypto le banche si preparino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Lein Spagna e Italia dovrebbero iniziare a "prepararsi" all'espansione dellevalute, che prendono piede specie fra i giovani, superando la "prudenza attuale" frutto anche di una loro base clienti formata da persone di età più avanzata che detengono risparmi e patrimonio. Pablo, responsabile di Bitpanda Technology Solutions. per il Sud Europa, in un'intervista con l'ANSA sottolinea la necessità per il comparto bancario di prepararsi per tempo seguendo l'esempio di alcuni istituti di credito ad esempio in Austria, con i quali la piattaforma di trading e investimenti ha siglato già accordi. "Leitaliane e spagnole stanno lavorando nella custodia degli attivima hanno un po' paura a sviluppare un servizio per il cliente finale", un atteggiamento sul quale pesa ovviamente ...