Laboratorio di inglese alla primaria

(Di domenica 14 aprile 2024) Un nuovodiscuolaSant’Agostino, in città alta. È stato inaugurato alcuni giorni fa, il "Sant’Agostino English Learning Lab", un percorso "volto ad implementare con un approccio ludico, spontaneo e graduale" la conoscenza della lingua straniera. A condurlo, sono alcuni docenti madrelingua, con le lezioni che si svolgono in orario extrascolastico. Dunque, un progetto interessante, che proseguirà fino a fine anno per essere assunto in pianta stabile a partire dal prossimo anno scolastico. Al momento, si contano già 125 iscrizioni. L’iniziativa è stata possibile grazie al contributo di alcuniprivati. "Collaborare con le aziende del territorio – afferma la dirigente scolastica Gloria Gradassi- è un importante traguardo, in particolare in un contesto dinamico e ricco di cultura ...