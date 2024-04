La vendetta di Israele | “Risponderemo” Teheran | “Ci difenderemo dalle aggressioni”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 aprile 2024) Tel Aviv, 14 aprile 2024 –risponderà all’attacco, la portata della risposta è ancora da determinare. E’ quanto hanno dichiarato fonti israeliane alla Cnn, spiegando che non è stato ancora deciso se la risposta sarà una cosa per “rompere tutti i piatti” o sarà più moderata. Le opzioni, hanno aggiunto le fonti, saranno discusse nel gabinetto di guerra convocato per oggi. “In questo momento, l’Iran non ha intenzione di continuare le sue operazioni difensive, ma se sarà necessario non avrà dubbi nel proteggere i suoi interessi legittimi da qualsiasi nuova aggressione“. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Hosein Amirabdolahian, ribadendo, in un messaggio su X, che“ha esercitato il suo diritto alla legittima difesa” mostrando una “posizione responsabile per la pace e la sicurezza regionale e internazionale”. (fonte: ...