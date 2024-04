La telefonata di Vaira | poi quella di Rivetti Bianco paga per tutti e fa le valigie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 aprile 2024) Il triplice fischio di Perenzoni che sancisce la sconfitta casalinga dei canarini contro il Catanzaro, la contestazione della curva Montagnani e di buona parte dello stadio Braglia, la prima conferenza stampa dopo il silenzio stampa di Terni, l’uscita dallo stadio per recarsi verso casa. Una cronaca scarna ed essenziale per descrivere quelle che sono state le ultime ore di Paoloda allenatore del Modena. L’ormai ex mister gialloblu infatti veniva raggiunto, presumibilmente poco dopo la mezzanotte, da due telefonate in sequenza: la prima del direttore sportivo Davide, che gli comunicava la decisione della società di sollevarlo dall’incarico, la seconda del presidente Carlo, che immaginiamo abbia usato qualcosa in più delle consuete frasi di circostanza. Ma tant’è. Facile pensare ad una notte piuttosto amara del ...