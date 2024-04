La strana storia di Alatri | Canicattì e Veroli | unici comuni in tutta Italia a essere esclusi dal concorso a premi per la spesa

(Di domenica 14 aprile 2024) I negozi di tre piccolini –(Frosinone) e(Agrigento) – sono glia non poter partecipare ai principali concorsi aabbinati alla vendita di prodotti per la casa e generi alimentari di noti marchi. Sì, molto strano. Ma perché proprio quei tre? Lo dice il regolamento del– “Marchi del ben, Il buono che tia, scopri il gusto di volerti bene” – che lo chiarisce, nero su bianco: aperto ai consumatori che fanno lain qualunque punto venditano o della Repubblica di San Marino “i punti vendita deidi(Frosinone), ...

Roma, nello storico ghetto ebraico il giorno dopo l'attacco a Israele: «Notte in bianco». Turista rimane in albergo: «Ho paura» - Come si vivono queste ore nel Ghetto ebraico di Roma Che aria si respira il giorno dopo l'attacco iraniano contro Israele di questa notte «Qui non abbiamo paura». Lo ...ilmessaggero

Diletta Leotta a Domenica In: «Con Loris un colpo di fulmine. Non conoscevo l'inglese, abbiamo parlato la lingua dell'amore» - Dopo una storia con l'attore Can Yaman, finita nel 2021, è stata poi avvistata con il modello Giacomo Cavalli nell'estate del 2022. Dall'ottobre dello stesso anno ha una relazione con il calciatore ...ilmessaggero

AMSTEL DONNE. AUTOGOL WIEBES, FA FESTA VOS! QUINTA LONGO BORGHINI - Diego Nembrini, 18 anni dopodomani bergamasco di Gazzaniga, ha vinto il Giro d'Abruzzo per juniores che oggi si è concluso a Notaresco con la vittoria del trentino Alessio Magagnotti (vincitore nahce ...tuttobiciweb