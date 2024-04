La sicurezza è un diritto Un bollino di qualità per le aziende più virtuose

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) La piaga degli infortuni sul lavoro non può essere un tema caro soltanto i sindacati. Ladev’essere patrimonio comune e trasversale. Per questo Nicola Riva della Fiom Cgil rilancia l’idea di undidi cui potranno fregiarsi ledella cantieristica che rispettino determinati standard, sia in termini di diritti che – ed è consequenziale – di. Riva, una fotografia del mondo del lavoro versiliese? "Le condizioni rimangono più o meno le solite: le maggiori criticità sono legate all’universo degli appalti. In questi casi, c’è sempre il dubbio che non vengano adempiuti gli impegni di legge in termini di; inoltre, ci sono rischi legati legati alla compresenza di diversi attori nel medesimo scenario". È un tema caldo anche nella nostra ...