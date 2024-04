La sfida in vetta La capolista Brescia aspetta Venezia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024)gioca in casa con, mentre Milano sarà impegnata a Treviso. Queste sono le gare che più interessato la Virtus di capitan Marco Belinelli (nella foto Schicchi) in questa giornata numero 27 di campionato. Se la Leonessa dovesse inciampare contro i lagunari i bianconeri avrebbero la possibilità di agganciarla al primo posto, mentre se i meneghini perdessero al Palaverde il secondo posto sarebbe quasi in cassaforte. Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere Brindisi a Reggio Emilia si gioca una delle ultime possibilità per restare in serie A, mentre chi vince tra Scafati e Varese tira un bel sospiro di sollievo. Le altre gare: Trento-Tortona 83-81, Vuelle Pesaro-Pistoia 89-82. Oggi: Treviso-Olimpia Milano, Reggio Emilia-Brindisi,-Reyer, Napoli-Dinamo Sassari, Scafati-Varese. La ...