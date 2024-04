La Rinascita vuole andare di corsa | Non fermiamoci proprio ora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Senza Masciadri, ma coi playoff in tasca, Rbr aspetta la Luiss Roma per continuare a correre. Nelle prossime due partite, quella di oggi e l’ultima di orologio a Milano, RivieraBanca si prepara alla fase successiva con un unico obiettivo. Non quello della scelta di un avversario rispetto a un altro, ma continuare a vincere per entrare col vento in poppa nella postseason. In fondo, se sarà sesto o settimo posto, con Torino, Cantù o Rieti come avversarie, lo si vedrà tra sette giorni. Conviene aspettare. "Vincere aiuta a vincere e noi non vogliamo fermarciadesso – dice Sandro Dell’Agnello –. Vogliamo battere il ferro finché è caldo, continuare se possibile nella nostra striscia". Che comincia ad assumere proporzioni inimmaginabili fino a qualche mese fa. 6 successi consecutivi, 10 nelle ultime 11 partite, 12 su 14 nel post derby di Natale. "Abbiamo raggiunto i ...