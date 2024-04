La primavera esplode in centro

(Di domenica 14 aprile 2024) Lacolora ilstorico: sabato 20 aprile arriva la Festa dei fiori. Esposizione e vendita di fiori, miele, piante aromatiche e da orto e ancora mercatino di prodotti biologici e tipici, conversazioni e incontri con produttori e coltivatori, degustazioni e tanto, tanto altro ancora. Sabato, a partire dalle 8 fino alle 20 il Comune, in collaborazione con Coldiretti e la partecipazione di associazione Crisoperla organizza instorico la ‘Festa dei fiori’. Per tutto il giorno in piazza Alberica sarà protagonista il mercato delle fioriture di stagione allestito da Coldiretti. Fino a sera il salotto buono della città si colorerà con i mille colori dellagrazie a tante bancarelle piene di fiori, piante aromatiche e da orto e ancora miele e i suoi derivati. In piazza delle Erbe fino alle 13 ...

Cielo sereno e sole e temperature fino a 19 gradi sono le Previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 23 marzo .Continua a leggere (fanpage)

Italia divisa in due nel giorno di Pasquetta, con forti nevicate e maltempo al Nord e temperature sopra la media al Sud. Livigno isolata dopo una bufera di neve e vento. Il sindaco del paese, Remo ... (today)

La primavera è arrivata già da qualche settimana e il cambio di stagione si nota anche nei look delle vip. Camicette e vestiti, infatti, si stanno cominciando a colorare di mille sfumature e molte ... (dilei)

Tendenze primavera-estate 2024: i 5 tormentoni più sorprendenti e irrinunciabili (e come sono nati) - Come ogni stagione si sono delineate, pian piano, le tendenze che dalle passerelle hanno definitivamente conquistato la «strada». O, per meglio dire, il nostro guardaroba. Oggi siamo pronti a elencarl ...vanityfair

Meteo – esplode la primavera nel Weekend, con bel tempo e temperature in aumento fin su valori quasi estivi - Meteo - Anticiclone superstar domina lo scenario meteorologico del Mediterraneo, con stabilità, bel tempo e temperature in aumento in Italia nel Weekend ...centrometeoitaliano

Meteo: esplode il caldo, weekend estivo ma poi brusco cambiamento - Weekend di caldo africano seguito da una discesa artica Le previsioni meteo per i prossimi sette giorni indicano un periodo di notevole variabilità atmosferica. Dopo un inizio di primavera caratteri ...meteogiornale