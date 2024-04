La primavera di Milano

Così come la Prima Squadra, anche la Primavera ha conosciuto l’esatta data e orario dei prossimi tre impegni dopo quello casalingo contro il Torino di sabato prossimo 30 marzo alle 13 al Centro ... (sport.quotidiano)

Tornano le Giornate Fai di primavera: l'appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 marzo in tanti luoghi di cultura. Per accedere alle visite è sufficiente presentarsi sul posto durante gli orari di ... (fanpage)