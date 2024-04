La primavera del Pisa profuma di playoff Salvezza conquistata | ora può venire il bello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Ma chi l’ha detto che la vita non offre seconde possibilità? Prendete il, una stagione fra alti e bassi eppure – a cinque giornate dal termine della stagione – ancora una volta ad un passo dalla zona. Per l’esattezza l’ottavo posto occupato dalla Sampdoria dista una sola lunghezza ed è quindi davvero alla portata. Merito dei nerazzurri che, nonostante tutto, sono rimasti aggrappati alla coda delle prime della classe in questa graduatoria che con una vittoria porta alle stelle e con un passo falso fa (anzi, faceva)la pelle d’oca. In realtà la vittoria con la Ferallò ottenuta ieri per 3-1 all’Arena chiude almeno virtualmente il capitolo ’problemi di’: con otto lunghezze di vantaggio – e altrettante squadre che inseguono – il mantenimento della categoria sembra ...