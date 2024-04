La prevenzione ha bisogno di più strumenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Sacconi Il rispetto per le vittime della tragedia di Bargi, realizzatasi in una azienda fortemente organizzata e caratterizzata da un intenso dialogo sindacale, imporrebbe una riflessione quanto piu sobria e sincera alle istituzioni centrali e regionali come ai corpi sociali. La materia della salute e della sicurezza nel lavoro è stata nel tempo regolata in termini bipartisan e con una forte partecipazione di tutte le organizzazioni sindacali. Più controversa è stata la decisione di collocarla tra le competenze concorrenti dello Stato e delle Regioni con la riforma costituzionale del 2001. La vigilanza è stata prevalentemente attribuita ai servizi sanitari regionali e solo nel 2021 allargata anche all’Ispettorato nazionale del lavoro. La attuazione del Testo unico, varato nel 2008 a cavallo di due governi di segno opposto, ha visto trascurati tutti i contenuti sostanziali (linee ...