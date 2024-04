La pagella di Napoli – Frosinone

(Di domenica 14 aprile 2024) Ildopo la vittoria di Monza, in un Maradona ancora una volta gremito per sostenere gli azzurri, con una prestazione imbarazzante in fase difensiva, dice addio alle timide speranze di qualificazione nell’europa che conta, almeno quattro gol sprecati dal, annata da dimenticare.2 – 2 Ho visto questo: Meret 4: Para un rigore nel primo tempo, imperdonabile l’errore che regala pareggio e fiducia al. Di Lorenzo 5: Bene il primo tempo, malissimo nella ripresa, lento e impacciato, possibile che Mazzocchi non possa farlo rifiatare? Rrahmani 4: Causa il rigore che Soulè sbaglia, si perde Chedira in occasione del 2-2 del, disastroso. Ostigard 5,5: Partita senza gravi errori, un po timido nel chiudere sul pareggio del ...

