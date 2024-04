La Nato | “Condanniamo l’escalation notturna di Teheran”

(Di domenica 14 aprile 2024) Bruxelles, 14 aprile 2024 – Lacondanna l’attacco notturno dell’Iran su Israele come una “escalation” dell’instabilità regionale, invitando con urgenza “moderazione” da tutte le parti. “iraniana, invitiamo alla moderazione, mentre monitoriamo gli eventi da vicino. E’ di vitale importanza che il conflitto in Medio Oriente non vada fuori controllo“, ha dichiarato il portavoce dell’Alleanza atlantica Farah Dakhlallah. L’unanime grido di condanna “Condanno con la più grande fermezza l’attacco senza precedenti lanciato dall’Iran contro Israele, che minaccia di destabilizzare la regione”, ha scritto in un messaggio pubblicato su X il presidente francese, Emmanuel Macron, esprimendo ”solidarietà al popolo israeliano” e sottolineando “il legame della Francia alla sicurezza di Israele, dei ...

Israele: Nato, chiediamo moderazione, conflitto non deve sfuggire a controllo - 14 apr - "Condanniamo l'escalation notturna in Iran da un giorno all'altro, chiediamo moderazione e monitoriamo da vicino gli sviluppi. E' essenziale che il conflitto in Medio Oriente non sfugga al ...borsaitaliana

Nato, arriva la risposta per l’attacco dell’Iran in Israele - Ecco le dichiarazioni dei maggiori leader appartenenti alla Nato in risposta all'attacco dell'Iran su Israele.newsmondo

La Nato condanna l’escalation notturna dell’Iran - “Condanniamo l’escalation notturna dell’Iran, invitiamo alla moderazione e stiamo monitorando attentamente gli sviluppi. È fondamentale che il conflitto in Medio Oriente non vada fuori controllo”.askanews