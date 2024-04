La Liuc Run debutta con oltre mille corridori Castellanza e Legnano unite dalla corsa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024)(Varese) – Buona la prima. Grande successo per laRun, stamattina1.000 i partecipanti, uomini, donne, bambini e famiglie, tutti dilungo i 7,5 chilometri di un percorso che ha idealmente unito l’università alle due città confinanti di. “Una domenica da ricordare – ha dichiarato Stefano Colombo, presidente di Sport+ – unabellissima, un esordio importante per una manifestazione voluta dae che ha visto anche il sostegno dei Comuni dia una rete importante di partners”. “1.000 persone pronte a correre con la: un’organizzazione spettacolare per una giornata ...