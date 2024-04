La Germania condanna il raid condotto da Teheran Scholz | “Irresponsabile e ingiustificabile”

Un individuo di 30 anni, in fuga per evitare di scontare una condanna definitiva a sei anni di reclusione per violenza sessuale su una minorenne, è stato catturato a Wolfenbuttel, in Germania, dalla ... (ildifforme)

Aveva fatto perdere le sue tracce dopo essere stato Condannato in Italia per violenza sessuale, ora la sua latitanza è terminata in Germania. La mattina del 20 marzo a Wolfenbuttel, la polizia ... (ilfattoquotidiano)