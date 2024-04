La gelosia di Meghan con la fan del principe Harry | “Non così vicino” La scena ripresa dalle telecamere – VIDEO

(Di domenica 14 aprile 2024) Nonostante le voci di una presunta crisi, ilMarkle hanno mostrato una grande complicità durante la loro recente apparizione pubblica a un torneo di polo a Miami. L’evento, il Royal Salute Polo Challenge, non solo ha servito da palcoscenico per dimostrare il loro amore ma ha anche offerto un momento piuttosto imbarazzante che ha catturato l’attenzione del pubblico. Durante la cerimonia di premiazione al termine del torneo,, salendo sul palco per premiaree la sua squadra, ha manifestato un chiaro segno di. Dopo aver consegnato il trofeo al marito, la Duchessa di Sussex ha preso l’iniziativa di riorganizzare la disposizione per la foto di gruppo. In un gesto che ha sorpreso molti, ha chiesto esplicitamente a una donna, vestita elegante di ...

