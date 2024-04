La figuraccia di Tavares | dribbla le domande scomode

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) «Tra l'Europa e la Cina l'unico divario per il comparto elettrico è nei costi, non nella tecnologia», ne è convinto l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos, incontrando la stampa specializzata a margine della gara di Formula E al circuito di Misano. «Spesso vado in California e visito start-up», ha ricostruito il manager portoghese, «dove gran parte degli ingegneri è europeo. L'Europa però non riesce a trattenere i suoi giovani nonostante offra la miglior formazione scientifica del mondo».ha poi ricordato che in Stellantis c'è «una percentuale elevata di tecnici nella fascia d'età 25-35 anni, per noi una risorsa fondamentale» . Nessun riferimento alle recenti polemiche sui prepensionamenti agevolati, alla ventilata chiusura di intere linee di produzione, alla conferma della cassintegrazione.a Misano ...