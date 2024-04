La domanda inquietante sull’attacco dell’Iran

(Di domenica 14 aprile 2024) Il Medio Oriente sembra oggi uno di quei reel cinesi su Tik Tok nei quali pullman e camion si muovono e si incrociano su strade ai bordi di burroni, con maestria e incoscienza. Le parole più chiare le ha scritte questa mattina l’ambasciatore iraniano Saeid Iravani alla presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che si riunirà stasera alle 22 ora italiana: “La questione può considerarsi chiusa cosi’, ma se il regime israeliano commetterà un nuovo errore la risposta sarà molto più dura”. L’Iran si è vendicato per l’attacco a Damasco in cui persero la vita sette alti suoi ufficiali, e per la prima volta si è tolto i guanti, nel conflitto strisciante che dal 1979 lo oppone a Israele, attaccando in prima persona senza ricorrere ai suoi alleati delle milizie irachene, libanesi, siriane e yemenite. E adesso tocca ad Israele: rispondere o meno? Una persona poco influente in ...

