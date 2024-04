La diga sul Vanoi in un’area ad alto rischio idrogeologico spaventa i Comuni veneti E la maggioranza leghista si divide

(Di domenica 14 aprile 2024) VENEZIA – Il bacino idrico che la Regione Veneto vuol realizzare nella valle del, ai confini tra Bellunese e Provincia Autonoma di Trento, nonsoltanto due Regioni, che la pensano in modo diverso, ma perfino la stessa Lega, sponsor di un progetto da 150 milioni di euro. Accade che il consiglio regionale bocci a Venezia – per 26 a 9 – la mozione delle minoranze, presentata da Cristian Guarda, rappresentante di Europa Verde, che chiedeva di cassare lo studio finanziato con un milione di euro. Laa trazionenon se l’è sentita di aderire alla richiesta di ambientalisti e Pd, anche se si sono manifestati dei distinguo, perché inon vogliono unaalta 116 metri e un lago artificiale da 22 milioni di metri cubi d’acqua in una zona ad elevato ...

Bologna, 9 aprile 2024 – “Il bacino della diga dell'impianto di Bargi non ha registrato danni ed è in sicurezza ”. Lo ha detto in un comunicato Enel Green Power, la società del Gruppo Enel che si ... (ilrestodelcarlino)

D’Alpaos sul Vanoi: «La diga non serve. L’acqua c’è, smettiamo di sprecarla» - Le vittime di tutto questo sono i fiumi. C’è una questione politica a monte. Questi personaggi sono a pranzo e a cena con la politica, ma sul profilo tecnico siamo di fronte a dei dilettanti allo ...tribunatreviso.gelocal

La Russia funestata dalle alluvioni: in corso l’evacuazione di Orenburg, città da mezzo milione di abitanti - Soltanto pochi giorni prima che la diga crollasse, il sindaco di Orsk Vasilij Kozupitsa aveva assicurato di aver ispezionato la struttura e che non c’era motivo di preoccuparsi in un post pubblicato ...repubblica

C'era una volta il West; un grande viaggio in USA - Abbiamo partecipato alla Dainese Expedition Masters in America, guidando "dentro un film" per 8 giorni e più di 3.000 km, in un susseguirsi continuo di meraviglia nello scoprire con i propri occhi alc ...motociclismo