La cronaca | Picerno battuto al Pinto e quarto posto consolidato | i Falchi volano

(Di domenica 14 aprile 2024) Caserta (di Alfredo Stella). Una buona Casertana esce tra gli appalusi al termine di una gara giocata su ottimi ritmi. Nonostante un centrocampo decimato i rossoblù sono apparsi ordinati e decisi. Di Curcio e Montalto su rigore le marcature casertane, di Murano il momentaneo pareggio ospite. Primo tempo Al 1’ è subito Tavernelli a rubare la palla dai piedi del portiere e a guadagnare un angolo. Al 6’ azionecon Ciko su cui esce bene Venturi costringendolo all’errore. Al 7’ bolide di Anastasio dal limite, palla che esce non di molto dalla sulla rete di Summa. Al 10’cross al centro di Anastasio per la testa di Curcio, palla alta. Pressa la Casertana ma è ila farsi pericoloso al 15’ con Murano, paratone di istinto di Venturi. Al 22’ ancora Anastasio dal fondo crossa per Tavernelli, palla fuori. Ancora Casertana: è Curcio al 25 con un tiro ...