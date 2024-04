La Chianina in Vespa Oggi il tour a due ruote fa tappa a Marciano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) Un giro tra le strade della Valdichiana in sella a unaè in calendario il raduno "Lain" che, con partenza dadella Chiana, permetterà agli appassionati di questo iconico mezzo di trasporto di vivere una giornata all’insegna dell’aggregazione, della condivisione e della scoperta di bellezze e sapori del territorio. Questo evento è organizzato da LaAsd ed è motivato dalla volontà di ricordare il vespista Carlo Sandroni che, prematuramente scomparso nel novembre del 2022, è stato per tanti anni tra i promotori dell’associazionismo locale per eventi legati alle due-. In sua memoria e in accordo con la famiglia, i proventi de "Lain" verranno interamente devoluti in sostegno ...