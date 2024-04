La cavalla di Max Allegri vince ancora | Estrosa trionfa a Capannelle

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Roma, 14 aprile 2024 –fa sorridere Max. Altra domenica da ricordare per il tecnico livornese della Juventus. All'Ippodromo, la suaal Premio Signorino, prestigiosa listed sui 1800 metri della domenica capitolina, laha vinto, proiettandosi ambiziosa verso il prossimo Presidente della Repubblica, storica pattern che si correrà il 19 maggio nell’imperdibile Derby Day. L’impresa della quattro anni montata da Dario Di Tocco, in rigorosa giubba amaranto, vale ancor di più perchéper la prima volta ha sfidato i maschi. A 300 metri dal palo, con perfetto tempismo, laha rotto gli indugi filando via in corda, allungando e infine contenendo ...