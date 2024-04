Kilimangiaro Rai 3 | ospiti oggi | 14 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di domenica 14 aprile 2024)pomeriggio su Raitre, alle 17:15, torna l’appuntamento con i viaggi di, il programma condotto anche in questa edizione da Camila Raznovich che regala al pubblico suggestive immagini provenienti da ogni parte del mondo oltre a curiosità e consigli. Nel cast fisso ritroviamo anche il geologo Mario Tozzi, che proporrà al pubblico alcune riflessioni in merito all’ambiente ed al clima da proteggere. Nella venticinquesima puntata del 14, in studio torna la biologa marina Mariasole Bianco che, dopo aver realizzato filmati in giro per i mari del mondo, racconta il Mediterraneo facendo un tuffo immaginario da uno scoglio e parlando di alcuni animali che si possono incontrare a mano a mano che si va in profondità. Camila Raznovich ospita, poi, Marc Abrahams, l’ideatore dei premi Ig Nobel, i ...