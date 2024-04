Kate Middleton potrebbe tornare a lavoro già in estate?

(Di domenica 14 aprile 2024) Il 22 marzoha annunciato con un videomessaggio di avere un cancro. Da allora Kensington Palace non ha fornito aggiornamenti. La principessa del Galles non è apparsa al fianco della Famiglia Reale per le celebrazioni pasquali e si sarebbe ritirata con la sua famiglia nella dimora di campagna. Nel Regno Unito, però, si susseguono le speculazioni che riguardano un possibile ritorno a. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesifare alcune apparizioni pubbliche già a partire da quest’, prendendo parte ad alcuni eventi estivi. Come risaputo, la principessa di Galles si sta attualmente prendendo una pausa dagli impegni reali mentre si sottopone a cicli di chemioterapia preventiva per una forma di cancro che ha preferito ...

