Juventus | per Szczesny frattura al naso | operazione ok | ecco quante e quali partite salta

probabile frattura delle ossa nasali per il portiere della Juventus Szczesny . L’estremo polacco ha avuto la peggio in uno scontro di gioco in area con Masina durante il derby con il Torino e, come ... (sportface)

“C’è grande dispiacere per un secondo tempo di grande livello, il Torino deve giocare per conquistare l’Europa” . Lo ha detto Ivan Juric , allenatore del Torino, ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 ... (sportface)

Stendardo ritiene la difesa della Juventus per singoli la miglior e che c’è in Italia, superiore anche al l’Inter che ha subito appena 15 gol. GAP ENORME ? A Rai Sport, Guglielmo Stendardo così sulle ... (inter-news)

Torino-Juventus, la moviola: colpo a Gatti, che rischio per Zapata - "Partita con qualche sbavatura per Maresca, sempre più in versione “paternalista”: molta gestione con grandi discorsi, ha lasciato in campo Juric fino all’87’ dopo averci parlato a lungo, solito ...ilbianconero

Ancora guai per Allegri: UFFICIALE arriva l’operazione - Danno e beffa per la Juventus dopo il pari di ieri nel derby contro il Torino. Arriva il bollettino ufficiale su un titolarissimo di Allegri La Juventus non è riuscita ad andare oltre uno scialbo 0-0 ...calciomercato

ALLEGRI VEDE LA JUVE BELLA, NOI MENO E SUL FUTURO… - Massimiliano Allegri parla di una Juve con occasione sia nel nel primo che nel secondo tempo, ha ragione per la prima frazione, meno nella seconda, visto che hanno tirato solo un paio di volte ...tuttojuve